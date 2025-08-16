Мужчина подкидывал газировку с мочой на полки магазинов из мести

16 августа 2025, 13:51

В Гонконге задержали мужчину, подкидывавшего в магазины газировку с мочой

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

В Гонконге полиция задержала 63-летнего безработного, который устроил необычную форму мести супермаркетам. Мужчина подмешивал мочу в бутылки с газированными напитками и возвращал их на полки, сообщает издание HKFP.