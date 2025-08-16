Достижения.рф

Мужчина подкидывал газировку с мочой на полки магазинов из мести

В Гонконге задержали мужчину, подкидывавшего в магазины газировку с мочой
Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

В Гонконге полиция задержала 63-летнего безработного, который устроил необычную форму мести супермаркетам. Мужчина подмешивал мочу в бутылки с газированными напитками и возвращал их на полки, сообщает издание HKFP.



Подозреваемого вычислили после того, как в разных районах города стали поступать жалобы на странный вкус напитков. В одном из случаев девятилетний ребёнок почувствовал недомогание после того, как выпил бутылку «Кока-Колы», и был госпитализирован.

По словам инспектора полиции Алекса Яу, мужчина затаил обиду после конфликта с сотрудниками одного из магазинов и решил таким образом отомстить. Во время обыска у него нашли одежду и рюкзак, которые он носил во время совершения противоправных действий.

Из семи проверенных бутылок в большинстве были обнаружены следы мочи. Теперь злоумышленнику грозит до трёх лет лишения свободы по обвинению в «добавлении вредных веществ с целью причинения вреда».

