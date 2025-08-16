В Краснодарском крае пенсионер зарезал жену из ревности
Житель Краснодарского края зарезал свою жену на почве ревности. Пострадавшая скончалась от ножевых ранений. Об этом сообщает региональный следком.
По версии следствия, все произошло 6 августа возле одного из домов на улице Красная в селе Новоукраинское. Поздним вечером 63-летний сельчанин поругался с 57-летней супругой, приревновав ее к другому мужчине. В пылу ссоры мужчина схватил нож и дважды им ударил женщину в шею. После содеянного он скрылся с места происшествия. Тело несчастной нашли прохожие, спасти ее не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На время следствия обвиняемый заключен под стражу. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пермский пенсионер зарезал знакомого из-за ревности на лестнице возле дома.
