Мужчина подлил девушке в напиток снотворное и изнасиловал в Японии
В Японии задержали мужчину по подозрению в надругательстве над новой знакомой. Об этом пишет портал NHK.
Инцидент произошёл в Токио: 45‑летний мужчина познакомился с примерно 20‑летней девушкой через приложение и встретился с ней в одном из ресторанов. По версии полиции, когда потерпевшая вышла в туалет, подозреваемый достал небольшой диспенсер для соуса, в котором предварительно растворил таблетки снотворного, и подлил эту жидкость в её напиток.
В заведении женщина потеряла сознание. Злоумышленник перенёс её в бар с комнатами, где совершил надругательство. Позже потерпевшая пришла в себя и обратилась в полицию, а лабораторные анализы подтвердили наличие снотворного в её крови.
Задержанный признался в домогательствах, однако утверждал, что не подсыпал снотворное с целью совершения преступления. Мотив его действий остаётся невыясненным.
Читайте также: