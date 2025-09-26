Учитель математики насиловал школьниц на встречах после знакомства в соцсетях
В Великобритании учителя математики приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает The Standart.
По данным полиции, от его действий пострадали как минимум шесть девочек в возрасте 13–15 лет. Педагог использовал фейковый профиль в интернете, чтобы выходить на связь с ученицами. В переписках он отправлял непристойные фото, предлагал встретиться, а затем совершал изнасилования.
Одна из потерпевших подверглась нападению в его автомобиле.
Фигуранта признали виновным по 14 эпизодам сексуального характера, включая груминг, изнасилование и склонение к совершению сексуальных действий. Полиция не исключает, что жертв может быть больше. Кроме тюремного срока, мужчину пожизненно внесли в реестр лиц, совершавших сексуальные преступления.
