Учитель математики насиловал школьниц на встречах после знакомства в соцсетях

26 сентября 2025, 21:47

The Standart: в Великобритании учителю дали 15 лет за изнасилование 6 девочек

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

В Великобритании учителя математики приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает The Standart.