В Тамбове 15-летний школьник до смерти избил бомжа

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Сотрудники Следственного управления СК РФ по Тамбовской области предъявили обвинение 15-летнему подростку. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшему.
Агрессивному и обидчивому молодому человеку суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, о чём просило следствие. Продолжается уточнение всех подробностей и обстоятельств происшедшего. Выяснилось, что подросток ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.
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Александр Бойцов