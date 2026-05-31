Мужчина подобрал выпавшие 19 млн руб у инкассаторов

31 мая 2026, 11:12

Забравшего выпавшие у инкассаторов 19 млн руб мужчину задержали в Польше

В польском городе Згожелец 51-летний мужчина присвоил выпавший из инкассаторской машины мешок с деньгами, и его задержала полиция. Об этом сообщает телеканал TVN 24.





Инцидент произошел 18 мая. Во время перевозки из незащищенного грузового отсека автомобиля выпал мешок с наличными на сумму около миллиона злотых (свыше 19,6 млн рублей). Конвоиры не заметили потери и продолжили движение. Мешок, как установили правоохранители, подобрал проезжавший мимо мужчина.



Вместо того чтобы заявить о находке, он забрал деньги и скрылся. Вскоре личность подозреваемого установили, его задержали.



Ему предъявили обвинение в присвоении найденного имущества, максимальное наказание по которому — до одного года лишения свободы. Мужчина вину не признал, его отпустили под залог в размере 50 тыс. злотых. Пропавшие деньги до сих пор не возвратили.



