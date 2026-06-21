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Мужчина поджег автобус в депо парка Санкт-Петербург — Балтийский и попал в СИЗО

Фото: istockphoto/Rawf8

Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Козлова. Информацию предоставила Объединенная пресс-служба судов города.



Мужчина обвиняется в умышленном поджоге рельсового автобуса РА2. Инцидент произошел на территории депо «Санкт-Петербург — Балтийский» вечером 19 июня.

По версии дознания, преступление могло совершаться группой лиц, однако соучастников Козлова на текущий момент не установили. Подозреваемого задержали на следующий день после происшествия.

В ходе следственных действий он дал признательные показания и не возражал против ареста. Содержаться под стражей обвиняемый будет до 19 августа.

Никита Кротов

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