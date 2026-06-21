Мужчина поджег автобус в депо парка Санкт-Петербург — Балтийский и попал в СИЗО

21 июня 2026, 17:05

Фото: istockphoto/Rawf8

Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Козлова. Информацию предоставила Объединенная пресс-служба судов города.