Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри
Перед судом предстанет житель Новосибирской области, который поджег дом с женщиной и двумя ее детьми внутри. Об этом проинформировали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Следствие установило, что утром 10 сентября 2025 года Валерий Бридигин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с женщиной. В результате чего он решил поджечь дом, где находилась потерпевшая с двумя маленькими дочерьми.
Для осуществления своего замысла Бридигин облил дверь легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, используя зажженную спичку. После того как огонь охватил дом, мужчина скрылся с места происшествия.
Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью и использованием общеопасного способа. Судебное разбирательство по этому делу запланировано на 30 января.
Читайте также: