Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

26 января 2026, 16:20

В Сибири мужчина поджег дом с женщиной и двумя ее дочерями внутри

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

Перед судом предстанет житель Новосибирской области, который поджег дом с женщиной и двумя ее детьми внутри. Об этом проинформировали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.