Мужчина поджег хостел с мигрантами в Тверской области

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Хостел с мигрантами поджег мужчина в Тверской области и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Тверь. Происшествия». На записи видно, что злоумышленник движется по коридору и распрыскивает некую жидкость. Предположительно, речь идет о горючем. Далее он спорит с жильцами общежития и поджигает хостел.
По сообщениям местных жителей, в здании живут мигранты, пока огонь ликвидируют, людей отправили и разместили в местном ДК. Некоторым из них понадобилась медпомощь. Официальных данных и подробностей произошедшего на момент написания заметки нет.
Похожий случай произошел в Кургане, где местный поджег соседский дом, испытывая личную неприязнь. Хозяева вовремя увидели пламя.
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Никита Кротов