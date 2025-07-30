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Мужчина поджег машину женщины, отказавшей ему в знакомстве

Фото: iStock/trikolor

В Казани мужчина поджег автомобиль женщины, которая отказала ему в знакомстве, и попал на видеозаписи очевидцев.



Видео, опубликованное в Telegram-канале «Жесть Казани», показывает, как мужчина ругается матом, игнорирует требования продавщицы отойти и, выйдя на улицу, разбивает лобовое стекло автомобиля.

В итоге машина полностью охвачена огнем. По информации канала, автомобиль принадлежит женщине, которая отвергла ухаживания злоумышленника. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.




Виктория Иванченко

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