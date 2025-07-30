Правоохранители пришли с обысками в Минобрнауки Ингушетии
В здании министерства образования и науки Ингушетии прошли обыски, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах республики.
Следствие предполагает, что мероприятия связаны с хищением свыше 15,7 млн рублей, выделенных на подготовку к ЕГЭ в 2018-2019 годах. В рамках дела обвиняются бывшие сотрудники центра обработки информации и бухгалтерского отдела министерства, которые, по версии следствия, организовали фиктивные документы о выполнении работ педагогами, которых на самом деле не было, и завысили выплаты учителям.
В настоящее время идет расследование, официальных комментариев от властей пока не поступило.
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