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В Москве наркоман устроил дебош в ювелирном магазине из-за паранойи

Фото: iStock/Diy13

На востоке Москвы наркоман устроил дебош в ювелирном магазине из-за начавшейся паранойи. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.



Как сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва», мужчина явился в ювелирный магазин и начал кричать о том, что за ним следят. Далее он захотел попасть в кассовую зону, но попытка оказалась неудачной. Продавец не стал сам разбираться с неадекватом и нажал на кнопку тревоги, после чего приехали сотрудники Росгвардии.

«Мужчина вел себя неадекватно, жаловался на несуществующую рану в области шеи, а затем признался, что недавно употреблял наркотические вещества», — рассказали в ведомстве.

По итогу неадеквата передали полицейским.
Иван Мусатов

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