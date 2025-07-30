В Москве наркоман устроил дебош в ювелирном магазине из-за паранойи

30 июля 2025, 12:48

Фото: iStock/Diy13

На востоке Москвы наркоман устроил дебош в ювелирном магазине из-за начавшейся паранойи. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.





Как сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва», мужчина явился в ювелирный магазин и начал кричать о том, что за ним следят. Далее он захотел попасть в кассовую зону, но попытка оказалась неудачной. Продавец не стал сам разбираться с неадекватом и нажал на кнопку тревоги, после чего приехали сотрудники Росгвардии.





«Мужчина вел себя неадекватно, жаловался на несуществующую рану в области шеи, а затем признался, что недавно употреблял наркотические вещества», — рассказали в ведомстве.