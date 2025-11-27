В Москве мужчина с двумя ножами угрожал полицейским
В столице возле здания отдела полиции по району Гольяново мужчина угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Информацию об этом распространил Telegram-канал «ТАСС Москва».
Согласно сообщению, неизвестный мужчина достал из своей припаркованной машины два ножа. После этого он начал двигаться в сторону служебного автомобиля полиции, в салоне которого в этот момент находились сотрудники.
Приближаясь к машине, он демонстрировал стражам порядка оба ножа. Правоохранители оперативно отреагировали на угрозу и задержали злоумышленника. Инцидент не повлёк за собой пострадавших.
