Мужчина поджёг себя в отделении банка в Уфе

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Уфе из отделения банка госпитализировали мужчину с серьёзными ожогами тела. Об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на данные Минздрава Башкирии.



По словам очевидцев, 54-летний местный житель совершил акт самосожжения. Он находился в неадекватном состоянии, вероятно вызванном чрезмерным употреблением алкоголя.

На опубликованных кадрах видно, как пострадавшего выносят на носилках из отделения банка.

Мужчину госпитализировали с ожогами 90% тела. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Анастасия Чинкова

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