Мужчина поджёг себя в отделении банка в Уфе
В Уфе из отделения банка госпитализировали мужчину с серьёзными ожогами тела. Об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на данные Минздрава Башкирии.
По словам очевидцев, 54-летний местный житель совершил акт самосожжения. Он находился в неадекватном состоянии, вероятно вызванном чрезмерным употреблением алкоголя.
На опубликованных кадрах видно, как пострадавшего выносят на носилках из отделения банка.
Мужчину госпитализировали с ожогами 90% тела. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Читайте также: