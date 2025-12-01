Мужчина поджёг возлюбленную, требовавшую предложения руки и сердца
В Индии таксист убил свою подругу из-за того, что она настаивала на браке. Об этом сообщает The Times of India.
Полиция задержала 33-летнего жителя штата Махараштра по подозрению в убийстве его 26-летней подруги после заявления о её пропаже 26 ноября. Следователи установили, что в тот день женщина отвезла сына в школу, а затем встретилась со своим возлюбленным, таксистом.
Он пообещал отвезти её в свою родную деревню, но вместо этого выехал за город. Там мужчина напал на спутницу: он душил её и избивал железной трубой. После этого он облил тело бензином из машины и поджёг.
На следующий день полиция обнаружила полуобгоревшие останки. Сначала задержанный отрицал вину, но затем признался. Он заявил, что убил подругу, с которой встречался несколько лет, потому что она требовала брака, а он уже женат.
