Мужчина поджёг возлюбленную, требовавшую предложения руки и сердца

01 декабря 2025, 20:02

В Индии мужчина признался в убийстве подруги, настаивавшей на свадьбе

Фото: Istock/GummyBone

В Индии таксист убил свою подругу из-за того, что она настаивала на браке. Об этом сообщает The Times of India.