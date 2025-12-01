В Донецке мужчина до смерти забил ребёнка скалкой и выбивалкой для ковров

01 декабря 2025, 18:20

В Донецке мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство девочки

Фото: Istock/sakhorn38

В Донецке суд вынес пожизненный приговор мужчине за убийство восьмилетней девочки и хранение взрывных устройств. Коллегия присяжных признала его виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, перевозка и хранение взрывных устройств»). Об этом информирует прокуратура региона.