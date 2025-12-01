В Донецке мужчина до смерти забил ребёнка скалкой и выбивалкой для ковров
В Донецке суд вынес пожизненный приговор мужчине за убийство восьмилетней девочки и хранение взрывных устройств. Коллегия присяжных признала его виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, перевозка и хранение взрывных устройств»). Об этом информирует прокуратура региона.
Суд установил, что в сентябре 2023 года подсудимый проживал вместе с сожительницей и её дочерью. После конфликта с девочкой он нанёс ей не менее 50 ударов скалкой и выбивалкой для ковров по различным частям тела. Мужчина и мать ребёнка доставили пострадавшую в больницу, однако полученные травмы привели к смерти.
Помимо этого, следствие доказало, что в июне 2023 года обвиняемый незаконно приобрёл взрывные устройства. Он хранил их в хозяйственной постройке, пока сотрудники правоохранительных органов не обнаружили этот тайник.
В качестве итоговой меры наказания суд назначил пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. Дополнительно осужденный должен выплатить штраф в 50 тысяч рублей.
Читайте также: