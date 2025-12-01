В Ярославле наркоман избил старика, забрал трость и скрылся, сняв штаны

01 декабря 2025, 19:05

В Ярославле задержали мужчину за нападение на 75-летнего прохожего

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

В Ярославле 24-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения избил 75-летнего пенсионера и забрал его трость. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.