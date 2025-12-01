В Ярославле наркоман избил старика, забрал трость и скрылся, сняв штаны
В Ярославле 24-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения избил 75-летнего пенсионера и забрал его трость. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Конфликт произошёл днём на улице Большая Фёдоровская. Молодой человек подбежал к пожилому прохожему и потребовал отдать ему трость. Получив отказ, он сначала ушёл, но потом вернулся, избил мужчину и силой забрал трость.
После нападения злоумышленник снял свои джинсы и кроссовки и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали подозреваемого. На допросе он заявил, что перед инцидентом «занимался спортом» и совершал пробежку.
Кроме того, парень подтвердил, что находился под действием наркотических веществ. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Сумма ущерба составила 700 рублей.
