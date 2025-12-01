Достижения.рф

В Москве столкнулись пожарная автоцистерна и машина каршеринга, есть пострадавшие

В ДТП с пожарной автоцистерной на МКАД пострадали двое пассажиров каршеринга
Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В столице произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием спецтранспорта.



Как сообщает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва», на Московской кольцевой автодороге, в районе Варшавского шоссе, произошло столкновение между автомобилем каршеринга и пожарной автоцистерной. Спецтранспорт принадлежит противопожарно-спасательной службе Московской области.

В результате дорожного происшествия два человека, которые находились в легковом автомобиле, получили травмы. Они ехали в арендованной машине. Сотрудники пожарной службы, которые следовали в автоцистерне, не пострадали.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля. Первым рванул внедорожник Land Cruiser, а гораздо позже в иномарке Kia сдетонировал газовый баллон.

Ольга Щелокова

