В Москве столкнулись пожарная автоцистерна и машина каршеринга, есть пострадавшие
В столице произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием спецтранспорта.
Как сообщает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва», на Московской кольцевой автодороге, в районе Варшавского шоссе, произошло столкновение между автомобилем каршеринга и пожарной автоцистерной. Спецтранспорт принадлежит противопожарно-спасательной службе Московской области.
В результате дорожного происшествия два человека, которые находились в легковом автомобиле, получили травмы. Они ехали в арендованной машине. Сотрудники пожарной службы, которые следовали в автоцистерне, не пострадали.
Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля. Первым рванул внедорожник Land Cruiser, а гораздо позже в иномарке Kia сдетонировал газовый баллон.
