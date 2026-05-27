Останки пенсионера нашли в желудке медведя
В японской префектуре Ямагата охотники застрелили медведя и обнаружили в его желудке останки 78-летнего мужчины. Об этом сообщает Inquirer.
Пенсионер ушел в лес собирать грибы и не вернулся. Его тело нашли 5 мая — голова и туловище были сильно повреждены когтями и зубами. Неподалеку от места обнаружения охотники выследили хищника и выстрелили в него из ружья. При вскрытии внутри зверя находились фрагменты тела погибшего.
Правоохранители призывают местных жителей не ходить в лес поодиночке. Имя жертвы не раскрывают по просьбе родственников.
Ранее сообщалось, что на японском острове Хоккайдо поймали бурого медведя весом 330 килограммов, еще один 280-килограммовый зверь напал на охотника.
