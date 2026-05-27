Мужчину под водой насмерть придавило газонокосилкой

27 мая 2026, 12:40

В США 64-летнего пенсионера под водой насмерть придавило газонокосилкой

Фото: istockphoto/MattGush

В американском штате Иллинойс трагически погиб 64-летний Джей Л. Рауш во время работы на газонокосилке. Об этом сообщает издание People.





Мужчина косил траву на поле для гольфа, управляя большой самоходной газонокосилкой. Внезапно он потерял контроль над машиной, после чего она съехала в пруд. В воде газонокосилка перевернулась и придавила Рауша. Из-за тяжести техники мужчина не смог всплыть.



Коллега Рауша забил тревогу, когда не смог дозвониться до него, и отправился на поиски. Именно он обнаружил тело погибшего под водой.



Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция пока не установила причину, по которой Рауш не смог остановить газонокосилку.



