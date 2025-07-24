Мужчина погиб после мочеиспускания на трансформатор в Петербурге
Смертельный разряд получил мужчина после мочеиспускания на трансформаторную будку в Петербурге.
Как пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на городское МВД, трагический инцидент произошел в Невском районе. В результате 36-летний мужчина получил серьезные ожоги, поразившие практически все участки кожи. Медики диагностировали шок, который пациент не смог пережить.
Сейчас в ситуации разбираются полицейские, выясняя все обстоятельства происшествия. Аналогичный случай произошел в свердловском регионе, где 15-летний юноша залез на крышу трансформаторной будки.
Пострадавший подросток не выжил после удара током. Родственникам сообщила обо всем продавщица, которая заметила мальчика.
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