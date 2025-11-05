Достижения.рф

Мужчина погиб после падения на рельсы в метро Петербурга

Фото: iStock/spacedrone808

В метро Санкт-Петербурга приостановили движение на нескольких станциях из-за человека на путях. Об этом сообщает метрополитен города в телеграм-канале.



Все произошло на участке между «Проспектом Ветеранов» и «Нарвской». При этом от последней до «Девяткино» поезда следовали в обычном режиме.

Через некоторое время пассажира извлекли из-под состава. Его состояние не уточняется. Однако, по данным 78.ru, мужчина не выжил. Его видели на рельсах станции «Автово».

Отмечается, что вскоре движение поездов на «красной» линии восстановилось.

Лидия Пономарева

