Мужчина погиб после падения на рельсы в метро Петербурга
В метро Санкт-Петербурга приостановили движение на нескольких станциях из-за человека на путях. Об этом сообщает метрополитен города в телеграм-канале.
Все произошло на участке между «Проспектом Ветеранов» и «Нарвской». При этом от последней до «Девяткино» поезда следовали в обычном режиме.
Через некоторое время пассажира извлекли из-под состава. Его состояние не уточняется. Однако, по данным 78.ru, мужчина не выжил. Его видели на рельсах станции «Автово».
Отмечается, что вскоре движение поездов на «красной» линии восстановилось.
