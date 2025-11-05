Житель Петербурга нырнул в Неву в попытке скрыться от ГАИ и оставил детей
В Санкт-Петербурге водитель Porsche Cayenne, оставив в машине жену и двух малолетних детей, прыгнул в Неву, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram‑канал «78.Новости».
По данным СМИ, иномарку остановили накануне вечером на Чугунной улице. При требовании предъявить права мужчина нажал на газ.
Погоня продолжилась на Кондратьевском проспекте. Водитель покинул автомобиль, добежал до Свердловской набережной и прыгнул в реку.
Сотрудники ДПС вытащили нарушителя из воды с помощью троса и передали прибывшим медикам. У мужчины зафиксировали переохлаждение. Как выяснили полицейские, поводом для его действий стало отсутствие у него водительского удостоверения.
