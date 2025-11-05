Житель Петербурга нырнул в Неву в попытке скрыться от ГАИ и оставил детей

05 ноября 2025, 11:10

Петербуржец нырнул в Неву в попытке скрыться от ГАИ на Porsche Cayenne

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В Санкт-Петербурге водитель Porsche Cayenne, оставив в машине жену и двух малолетних детей, прыгнул в Неву, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram‑канал «78.Новости».