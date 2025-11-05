В Петербурге задержали мужчину за распыление перцового газа в магазине

05 ноября 2025, 11:32

Фото: iStock/Vector DSGNR

Полиция Санкт-Петербурга задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в распылении газа из перцового баллончика в одном из магазинов на Невском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.