В Петербурге задержали мужчину за распыление перцового газа в магазине
Полиция Санкт-Петербурга задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в распылении газа из перцового баллончика в одном из магазинов на Невском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
Инцидент произошёл во вторник вечером. В полицию Центрального района обратилась продавец торговой точки, расположенной в доме №134. По её словам, неизвестный мужчина во время конфликта с сотрудниками магазина распылил в помещении содержимое баллончика и скрылся.
В тот же вечер около 23:20 наряд спецполка полиции во время патрулирования задержал подозреваемого неподалёку — у дома №136 по Невскому проспекту. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
