Россиянин хотел заживо сжечь бывшую жену и маленьких детей
В Санкт-Петербурге 33-летний мужчина хотел заживо сжечь бывшую жену и двух детей. Об этом сообщает городская полиция в своем телеграм-канале.
Накануне утром на номер «112» поступил звонок о пожаре в квартире на проспекте Науки. Возгорание быстро локализовали, а во дворе дома поймали предполагаемого поджигателя — пьяного жителя Пермского края.
В отделе выяснилось, что подозреваемый был ранее судим. Вскоре со стражами порядка связалась его экс-супруга, которая сообщила, что тот пытался избавиться от нее и маленьких детей. Пострадавших осмотрели врачи и отправили домой на амбулаторное лечение. Их состояние оценили как удовлетворительное.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Читайте также: