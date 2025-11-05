Россиянин хотел заживо сжечь бывшую жену и маленьких детей

05 ноября 2025, 11:23

В Петербурге мужчина пытался сжечь заживо бывшую дену и двух детей

Фото: iStock/triocean

В Санкт-Петербурге 33-летний мужчина хотел заживо сжечь бывшую жену и двух детей. Об этом сообщает городская полиция в своем телеграм-канале.