Мужчина погиб после выпитых 33 коктейлей на лайнере Royal Caribbean
Во время круиза на лайнере Navigator of the Seas мужчина из США скончался после употребления 33 коктейлей. Инцидент произошел в декабре 2024 года, новые подробности стали известны только сейчас.
Как сообщает Daily Mail, 35-летний Майкл Вирджил отдыхал с невестой и семилетним сыном. За один день ему подавали алкоголь в разных барах судна. После этого мужчина вел себя неадекватно: сорвал одежду, бился о двери каюты и угрожал попутчику.
Охрана попыталась усмирить Вирджила, введя успокоительное, после чего у него остановились дыхание и сердцебиение. Семья погибшего требует от круизной компании компенсацию за похороны, лечение и моральный ущерб.
Читайте также: