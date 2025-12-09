Достижения.рф

Мужчина погиб после выпитых 33 коктейлей на лайнере Royal Caribbean

Фото: iStock/petrenkod

Во время круиза на лайнере Navigator of the Seas мужчина из США скончался после употребления 33 коктейлей. Инцидент произошел в декабре 2024 года, новые подробности стали известны только сейчас.



Как сообщает Daily Mail, 35-летний Майкл Вирджил отдыхал с невестой и семилетним сыном. За один день ему подавали алкоголь в разных барах судна. После этого мужчина вел себя неадекватно: сорвал одежду, бился о двери каюты и угрожал попутчику.

Охрана попыталась усмирить Вирджила, введя успокоительное, после чего у него остановились дыхание и сердцебиение. Семья погибшего требует от круизной компании компенсацию за похороны, лечение и моральный ущерб.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0