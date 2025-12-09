Пьяный россиянин забыл, куда спрятал деньги, и получил наказание от полиции

09 декабря 2025, 13:49

Житель Алтая заплатил штраф за ложный вызов полиции о краже 70 тысяч рублей

Фото: Istock/Vadim_Orlov

Житель села Столбово на Алтае заплатил штраф в тысячу рублей за ложный вызов полиции. Подробности сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.