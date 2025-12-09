Пьяный россиянин забыл, куда спрятал деньги, и получил наказание от полиции
Житель села Столбово на Алтае заплатил штраф в тысячу рублей за ложный вызов полиции. Подробности сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил о краже. Он заявил, что во время застолья у него пропала сумка с 70 тысячами рублей. Прибывший наряд полиции не стал искать предполагаемых воров.
Стражи порядка помогли гражданину осмотреть квартиру. В ходе осмотра они обнаружили деньги на шифоньере. Позже заявитель пояснил, что спрятал купюры сам, но затем забыл об этом. Мировой суд рассмотрел административный протокол и назначил жителю Столбово наказание в виде штрафа.
