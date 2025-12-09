В Улан-Удэ автомобиль влетел в толпу людей — видео
В Улан-Удэ произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими пешеходами. Белый кроссовер выехал на пешеходный переход и сбил несколько человек. Об этом информирует Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».
Инцидент случился у театра имени Бестужева. Согласно сообщению, люди в этот момент переходили проезжую часть на зелёный сигнал светофора. Водитель кроссовера не снизил скорость и не остановился перед «зеброй».
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения. На видеозаписи видно, как автомобиль на полном ходу въезжает на пешеходный переход, где движется группа людей. Удар отбрасывает некоторых пешеходов на несколько метров.
Сразу после наезда к месту происшествия подбежали очевидцы. К пострадавшим подошёл и водитель автомобиля. Информация о количестве и состоянии пострадавших уточняется.
Ранее в Петербурге водитель-рецидивист насмерть переехал лежащего на дороге пьяницу.
