В Улан-Удэ автомобиль влетел в толпу людей — видео

09 декабря 2025, 13:37

В Улан-Удэ автомобиль на полном ходу сбил пешеходов на регулируемом переходе

Фото: Istock/PinkBadger

В Улан-Удэ произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими пешеходами. Белый кроссовер выехал на пешеходный переход и сбил несколько человек. Об этом информирует Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».