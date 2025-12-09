Достижения.рф

Мать из Петербурга утопила новорожденного сына в тазу

В Санкт-Петербурге женщину обвинили в убийстве новорожденного сына
Фото: Istock/zoka74

В Санкт-Петербурге следователи подозревают женщину в убийстве её новорожденного сына. Об этом информирует Главное следственное управление СК России по региону.



Событие произошло 8 декабря в жилом помещении на улице Ушинского. Женщина 1989 года рождения поместила младенца в таз с водой и удерживала его там. Ребёнок погиб. Правоохранительные органы задержали подозреваемую.

Следствие предъявило ей обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, которое находилось в беспомощном состоянии). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для обвиняемой.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. В настоящее время оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Ранее на Алтае пьяная женщина-рецидивистка пробила голову дочери-младенцу из-за плача.

Ольга Щелокова

