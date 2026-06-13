Мужчина погиб при попытке спасти собаку из моря

13 июня 2026, 17:41

Mirror: 69-летний британец утонул, пытаясь спасти собаку из моря

Фото: istockphoto/irabell

В Великобритании 69-летний мужчина погиб, пытаясь спасти свою собаку в море. Трагедия произошла в январе 2021 года на пляже в Брайтоне, сообщает Mirror.





Гарет Джонс играл с собакой по кличке Конни, бросая теннисный мячик. Внезапно мяч унесло ветром в воду. Собака бросилась за ним, а мужчина последовал за ней, однако не смог спасти питомца и выбраться на берег сам.



Сотни местных жителей помогали спасателям в поисках. Конни нашли на следующий день на том же пляже засыпанной песком. Тело Гарета обнаружили 18 января — в 28 километрах от места гибели. Сын погибшего Робби просмотрел запись с камер наблюдения.





«Две волны просто ударили его по правому плечу, а затем третья волна, и все <...> Видео с камер видеонаблюдения длилось 54 секунды, а потом его больше не видели. Ему потребовалось всего 54 секунды, <...>, а он был крепким парнем, который играл в теннис и был хорошим пловцом. Такое могло случиться с каждым», — прокомментировал он.