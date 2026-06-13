В Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в септике
В Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в септике. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Трагедия произошла в посёлке Богучанского района. По информации следствия, 41-летняя мать находилась в частном доме вместе с тремя малолетними детьми.
Женщина занималась своими делами по хозяйству. Поздним утром двухлетний ребёнок выбежал во двор. Мать не сразу заметила его отсутствие. Позже она обнаружила тело мальчика в септике — ёмкости для сбора сточных вод, расположенной на участке.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Специалисты проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Дагестане. Там в реке Терек утонул 15-летний подросток.
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