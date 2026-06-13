В Дагестане утонул 15-летний подросток
В городе Кизляр у пешеходного моста через реку Терек утонул 15‑летний подросток. Спасатели продолжают поиски его тела, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Дагестан.
По прибытии на место дежурная смена обнаружила очевидца происшествия, который подтвердил факт утопления. К поисковым работам привлекли весь личный состав местного подразделения МЧС, состоящий из 12 спасателей и двух единиц техники.
Проведение операции затрудняют необычные гидрологические условия. Ширина Терека в районе происшествия составляет около 40 м. Кроме того, усложняют ситуацию сильное течение реки (более 3 м/с) и ее значительная глубина (около 4 м).
Ранее в Самарской области двое подростков пытались переплыть Волгу на самодельном плоту. Для одного из них экстремальное развлечение закончилось гибелью.
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