Мужчина погиб при пожаре из-за электроприбора

08 января 2026, 20:44

Мужчина погиб при пожаре из-за неисправного обогревателя в Подмосковье

Фото: istockphoto/DmyTo

Мужчина погиб при пожаре в подмосковной деревне Паново, предположительно из‑за неисправного электрообогревателя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.