Мужчина погиб при пожаре из-за электроприбора
Мужчина погиб при пожаре в подмосковной деревне Паново, предположительно из‑за неисправного электрообогревателя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Возгорание произошло утром в четверг в городском округе Коломна. Частный жилой дом выгорел полностью, а кровля здания обрушилась. Во время тушения внутри нашли тело мужчины 1951 года рождения.
По предварительной информации, центрального отопления в доме не было, и жильцы использовали два бытовых электрообогревателя.
Спасатели напомнили, что одновременное подключение нескольких мощных приборов может перегрузить электросеть, а также призвали не пользоваться поврежденными розетками и выключателями и не применять самодельные электроприборы.
