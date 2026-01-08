Спасатели эвакуировали более 40 человек из горящего здания во Владивостоке
Во Владивостоке пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме и спасли 42 человека. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Срочный вызов поступил 7 января в 23:31 по местному времени (16:31 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что пламя вспыхнуло в квартире на улице 2‑я Промышленная.
Балкон на четвёртом этаже полностью охватил огонь, а в подъезде с 4‑го по 9‑й этаж наблюдалось сильное задымление. Оба этих фактора существенно осложнили работу сотрудникам МЧС.
Звенья газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств эвакуировали 42 человека, среди которых четверо детей. Люди находились в квартирах, отрезанных дымом.
Общая площадь возгорания составила около 60 м². В результате пожара пострадала женщина 1936 года рождения.
