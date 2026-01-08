В Кисловодске произошло возгорание в национальном парке
Мэр Моисеев: в нацпарке Кисловодска произошло возгорание
В Кисловодске на территории национального парка в районе Сосновой горки вспыхнул пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
По его словам, загорелась сухая трава, на месте работает лесопожарная команда кисловодского нацпарка. Моисеев отметил, что ситуация находится под контролем и угрозы жилым кварталам нет. Причины возгорания устанавливаются.
Также он попросил жителей соблюдать меры осторожности. В сухую погоду не разводить костры и не бросать окурки в парке.
Накануне вечером, 7 января, сообщалось, что в Москве загорелся производственный комплекс.
Читайте также: