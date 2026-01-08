Достижения.рф

Платежный терминал взорвался в автобусе Перми

На улице Мира в Перми в автобусе произошел взрыв платежного терминала
Фото: istockphoto/Anton Abramov

В салоне автобуса, ехавшего по улице Мира в Перми, взорвался платежный терминал.



Об инциденте сообщил Telegram-канал «ЧП Пермь». Подробности случившегося сейчас выясняются.

Никита Кротов

