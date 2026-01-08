Платежный терминал взорвался в автобусе Перми
На улице Мира в Перми в автобусе произошел взрыв платежного терминала
В салоне автобуса, ехавшего по улице Мира в Перми, взорвался платежный терминал.
Об инциденте сообщил Telegram-канал «ЧП Пермь». Подробности случившегося сейчас выясняются.
