Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Туле

05 августа 2025, 11:11

В многоэтажном доме в Туле при пожаре погиб мужчина, 18 человек эвакуировали

Фото: iStock/Distortion Media

В многоквартирном доме, расположенном на улице Хворостухина в Туле, загорелась квартира. В результате происшествия погиб мужчина, сообщают в региональном главке МЧС.