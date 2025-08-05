Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Туле
В многоквартирном доме, расположенном на улице Хворостухина в Туле, загорелась квартира. В результате происшествия погиб мужчина, сообщают в региональном главке МЧС.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы вечером 4 августа. Уже через пять минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.
По данным МЧС, площадь пожара составила около 8 квадратных метров. В ходе тушения огня были эвакуированы 18 человек, в том числе шестеро детей. Однако одного человека спасти не удалось. Его личность устанавливается.
К ликвидации возгорания были привлечены 16 человек и задействованы шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
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