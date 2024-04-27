Пожар и взрыв произошли на центральном рынке Невинномысска

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Торговые павильоны площадью 1 тыс. кв. м. загорелись на центральном рынке моногорода Невинномысска в Ставропольском крае, передает ТАСС, ссылаясь на главное управление МЧС России по региону.
Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров, в настоящее время его тушат. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
На изображениях, опубликованных Telegram-каналом Mash, помимо звуков взрывов, слышен звук складывающегося из-за огня павильона.
Вечером 21 апреля в Астрахани загорелась крыша магазина и павильона. Огонь охватил торговые ряды одного из крупнейших рынков города – Большие Исады. Общая площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.
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На изображениях, опубликованных Telegram-каналом Mash, помимо звуков взрывов, слышен звук складывающегося из-за огня павильона.
Вечером 21 апреля в Астрахани загорелась крыша магазина и павильона. Огонь охватил торговые ряды одного из крупнейших рынков города – Большие Исады. Общая площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.
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Александр Климов