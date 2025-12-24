Мужчина погиб в McDonald's во время оплаты заказа
В американском городе Гранд-Айленд, штат Небраска, 69-летний мужчина погиб, оказавшись зажатым между машиной и стойкой окна для оплаты в McDonald's. Об этом информирует KSNB.
В ресторан быстрого питания прибыли полиция и пожарные. Они обнаружили мужчину, который застрял между своим автомобилем и кассой. Пострадавшего госпитализировали, но позже он скончался.
По предварительной информации, мужчина открыл дверь и высунулся из машины, чтобы оплатить заказ. Причины, по которым транспортное средство начало движение, пока не установлены.
Работник ресторана вышел на помощь водителю через пассажирскую дверь, но также получил травмы и был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Правоохранители заявили, что это был несчастный случай.
