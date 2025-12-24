Мужчина погиб в McDonald's во время оплаты заказа

24 декабря 2025, 18:41

KSNB: в США мужчина погиб при оплате заказа в McDonald’s

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В американском городе Гранд-Айленд, штат Небраска, 69-летний мужчина погиб, оказавшись зажатым между машиной и стойкой окна для оплаты в McDonald's. Об этом информирует KSNB.