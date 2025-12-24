В Тюменской области предотвратили теракт на магистральном нефтепроводе
ФСБ предотвратила подготовку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода в Тюменской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Участник одной из террористических организаций, запрещенных в России, готовил теракт по заданию украинских спецслужб. Преступник, гражданин РФ и уроженец Винницкой области Украины, получил от своих кураторов инструкцию по созданию самодельного взрывного устройства.
Он приобрел необходимые компоненты и спрятал их в тайнике. 24 декабря злоумышленник намеревался извлечь эти материалы для завершения сборки взрывного устройства. В ходе операции по задержанию мужчина оказал вооруженное сопротивление, и в результате перестрелки был нейтрализован, добавили в ведомстве.
