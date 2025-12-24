В центре Москвы горит цветочный склад
Пожар произошел на складе в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
В здании на Водопроводном переулке произошёл пожар. По информации МЧС, огонь распространился на деревянные элементы одноэтажного складского сооружения.
По информации оперативных служб, площадь возгорания составляет 180 квадратных метров. Предположительно, горит склад цветов. На месте происшествия задействованы пожарно-спасательные службы. Данные о пострадавших уточняются.
