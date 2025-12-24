Российский пенсионер ушел пасти стадо и бесследно исчез
В Волгоградской области пенсионер ушел пасти стадо и бесследно исчез
В Волгоградской области 67-летний пенсионер ушел пасти стадо и бесследно исчез. Об этом сообщает портал V1.ru.
По предварительным данным, россиянин попал в буран. В последний раз его видели 13 декабря.
Фермер из Средней Камышинки, где мужчина жил и работал, заметил его исчезновение. Предприниматель рассказал, что у пропавшего нет ни семьи, ни близких, а место его прописки в паспорте уже не существует.
По словам фермера, пастуха пытались найти с помощью дрона, но это не дало результатов.
Читайте также: