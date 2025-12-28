Мужчина погиб в результате исполнения супружеского долга с шестью женами
В Нигерии мужчина погиб в результате исполнения супружеского долга с шестью женами. Об этом сообщил местный новостной сайт Dailypost.ng.
Конфликт назревал на протяжении нескольких лет из-за того, что мужчина отдавал предпочтение своей самой молодой супруге. В какой-то момент остальные пять жен, не найдя иного способа восстановить «справедливость», заставили мужа вступить в интимную связь с каждой из них поочерёдно.
После нескольких таких эпизодов мужчина почувствовал себя плохо. Его сердце не выдержало нагрузки, и прибывшие врачи констатировали смерть.
