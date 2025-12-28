Подросток из Великобритании заступился за мать и расстался с жизнью
В Великобритании при попытке защитить свою мать от бывшего возлюбленного погиб 13‑летний подросток. Об этом пишет Daily Star.
Тело Альфи Халлетта со множественными порезами полицейские обнаружили в одном из жилых домов 23 декабря. Как сообщают местные СМИ, нападение совершил бывший бойфренд матери мальчика. В ходе конфликта подросток погиб, а злоумышленник умер в результате взрыва газа в квартире. Мать ребёнка осталась жива.
Бабушка погибшего мальчика в беседе с изданием заявила, что в момент трагедии внук пытался защитить мать.
