28 декабря 2025, 05:45

Daily Star: подросток из Великобритании заступился за мать и расстался с жизнью

Фото: iStock/kieferpix

В Великобритании при попытке защитить свою мать от бывшего возлюбленного погиб 13‑летний подросток. Об этом пишет Daily Star.