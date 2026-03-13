Девушка не выжила под колесами автобуса в Москве
В ТиНАО автобус сбил насмерть девушку
Девушка попала под колеса автобуса на трассе в Щербинке и не выжила. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
Трагедия произошла вблизи улицы Космонавтов на дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка. Пешехода сбил водитель общественного транспорта №978. Травмы оказались смертельными, и пострадавшая скончалась до приезда скорой.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.
