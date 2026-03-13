Девушка не выжила под колесами автобуса в Москве

13 марта 2026, 11:13

В ТиНАО автобус сбил насмерть девушку

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Девушка попала под колеса автобуса на трассе в Щербинке и не выжила. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.