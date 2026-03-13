Достижения.рф

Семь человек погибли от отравления угарным газом в жилом доме под Пензой

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области. Об этом сообщают телеграм-каналы.



Трагедия произошла в восьмиквартирном доме в деревне Заречная. Предварительно, газ распространился на четыре квартиры, в которых в тот момент находились жильцы.

Детей среди жертв нет. Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Других породностей пока нет.

Ранее сообщалось, что при обрушении породы на руднике «Кедровский» в Муйском районе Бурятии погиб рабочий. На текущий момент спасательные работы на месте завершены.

До этого при пожаре в частном доме в Астраханской области погибли три человека. После тушения огня спасатели обнаружили тела 42-летней женщины и двух мальчиков семи и 12 лет.

Лидия Пономарева

