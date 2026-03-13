Семь человек погибли от отравления угарным газом в жилом доме под Пензой
Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Трагедия произошла в восьмиквартирном доме в деревне Заречная. Предварительно, газ распространился на четыре квартиры, в которых в тот момент находились жильцы.
Детей среди жертв нет. Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Других породностей пока нет.
Ранее сообщалось, что при обрушении породы на руднике «Кедровский» в Муйском районе Бурятии погиб рабочий. На текущий момент спасательные работы на месте завершены.
До этого при пожаре в частном доме в Астраханской области погибли три человека. После тушения огня спасатели обнаружили тела 42-летней женщины и двух мальчиков семи и 12 лет.
