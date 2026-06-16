Мужчина похитил отвергшую его женщину и попытался изнасиловать
В американском штате Висконсин мужчина похитил женщину, которая отказалась от отношений с ним. Об этом сообщает People.
По версии следствия, пара познакомилась осенью прошлого года через общих друзей и сходила на несколько свиданий, после чего женщина решила прекратить общение. 22-летний Анджело Либерто не принял отказ и продолжал ей писать.
29 мая 2026 года она согласилась на дружескую встречу в баре. Мужчина убедил ее сесть на заднее сиденье своего автомобиля, пообещав подарок, после чего отъехал на безлюдную парковку, достал пистолет и нож. Он оскорблял жертву, обвинял во лжи и заставил надеть наручники.
Женщина сумела тайно позвонить в 911. Оператор слышал, как похититель говорил, что отвезет ее в дом у озера, где планирует изнасиловать. На вопрос, что будет дальше, он ответил: «Не знаю. Поэтому люди и губят людей — боятся, что их поймают», добавив, что «они в точке невозврата». Полиции удалось спасти пострадавшую.
В машине Либерто обнаружили целый арсенал: скотч, наручники, ножовку, таблетки для эрекции, брезент, перчатки, женское белье, средства для связывания, смазку, презервативы, канистру с горючей жидкостью, перекись водорода, лопату и монтировку.
Задержанный хвастался сокамернику, что «хотел бы навредить жертве еще сильнее». Адвокат при этом настаивает на его невиновности. Либерто предъявлены обвинения в похищении, незаконном лишении свободы и попытке сексуального насилия. По самому тяжкому пункту ему грозит до 40 лет тюрьмы.
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