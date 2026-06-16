Мужчина похитил отвергшую его женщину и попытался изнасиловать

16 июня 2026, 19:46

В США отвергнутый мужчина похитил женщину и угрожал изнасиловать

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В американском штате Висконсин мужчина похитил женщину, которая отказалась от отношений с ним. Об этом сообщает People.