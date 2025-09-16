В Приморье задержали семь человек из-за мошенничества на 25 миллионов рублей

16 сентября 2025, 01:32

Фото: iStock/gl0ck

Следственные органы СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении семи человек. Участников преступной группы подозревают в мошенничестве с земельными участками на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком Приморья».





В материале указывается, что участки находились на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа. Свою схему обвиняемые привели в действие в 2018 году.





«Участники преступной группы обманным путём приобрели право на земельный участок, имеющий вид "земли общего пользования"», — пояснили в ведомстве.

Россиянина приговорили в Дании к шести годам заключения

«По уголовному делу устанавливаются новые эпизоды преступной деятельности», — добавили в пресс-службе ведомства.