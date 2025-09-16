В Приморье задержали семь человек из-за мошенничества на 25 миллионов рублей
Следственные органы СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении семи человек. Участников преступной группы подозревают в мошенничестве с земельными участками на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком Приморья».
В материале указывается, что участки находились на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа. Свою схему обвиняемые привели в действие в 2018 году.
«Участники преступной группы обманным путём приобрели право на земельный участок, имеющий вид "земли общего пользования"», — пояснили в ведомстве.Мошенники намеренно исказили координаты выкупленного земельного пая в размере 3 га и зарегистрировали его на основании подложного проекта межевания.
В результате их действий участок фактически «оказался» расположенным за пределами совхоза. Это позволило злоумышленникам распорядиться им по своему усмотрению.
Ущерб, причиненный фигурантами дела муниципальному образованию, превысил 25 миллионов рублей. В настоящее время подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
