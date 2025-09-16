Во Владивостоке задержали напавших на мигрантов из Узбекистана подростков
Правоохранительные органы задержали часть подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.
Ранее в Приморье начали проверку инцидента, который случился 13 сентября 2025 года. Сообщалось, что группа подростков напала на прохожих вечером в районе улицы Хабаровской.
Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов обратился в представительство МИД России и прокуратуру Приморского края с требованием принятия необходимых мер по происшествию.
Прокуратура возбудила в отношении подростков уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия).
«Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержана», — сообщили ТАСС в пресс-службе.Уточняется, пострадавшие мигранты находились на территории Приморья на законных основаниях.
