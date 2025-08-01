В Петропавловске-Камчатском мужчина поджог себя, чтобы избежать ареста
В Петропавловске-Камчатском мужчина облил себя горючим и поджег, чтобы избежать ареста по подозрению в убийстве. Об этом сообщает telegram-канале Mash.
Как оказалось, 10 полицейских пытались задержать неадеквата по подозрению в убийстве. Он не придумал ничего лучше, как облить себя горючим и поджечь. При этом сначала он пытался сделать то же самое с правоохранителями, но неудачно.
В его руках был предмет, похожий на коктейль Молотова. Именно из него он и вылил горючую жидкость на себя. Мужчину потушили, скрутили и отправили в больницу с ожогами.
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